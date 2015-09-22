النيابة تصرح بدفن جثة شاب قتل فى اشتباكات الشرطة مع تاجر مخدرات بالشرقية

صرحت نيابة أبو كبير بالشرقية، برئاسة أحمد صلاح قاسم، مدير نيابة أبوكبير، اليوم، بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بدفن جثة شاب قتل أثناء مروره خلال اشتباكات بالأعيرة النارية بين الشرطة وأخطر تاجر مخدرات.

تلقى اللواء خالد يحى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة أبوكبير، يفيد بمقتل "أحمد جمال حسين" 20 سنة ومقيم بجوار مدرسة مصطفى كامل الابتدائية، بأبو كبير، وذلك أثناء تصادف مروره خلال اشتباكات دارت بين الشرطة وتاجر مخدرات، واتهمت أسرة الشاب تاجر المخدرات ويدعى "أشرف أبوغانم" بالتسبب فى قتل نجلهم.

تلقى اللواء خالد يحى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد بتعدد البلاغات من أهالى مدينة أبو كبير ضد "أشرف أبو غانم" تاجر مخدرات ومتهم فى العديد من قضايا السرقات وفرض السيطرة والمخدرات، لقيامهم بترويعهم وسرقتهم تحت تهديد السلاح وفشل جميع المحاولات لضبطه.

فتوجهت قوة من الشرطة لمداهمة وكره الإجرامى بشارع أبوعوض بمدينة أبوكبير وبمجرد مشاهدته للقوات قام بإطلاق النيران عليهم وقامت الشرطة بمحاصرته بمنزلته وتمكنت بعد 10 ساعات من تبادل النيران من ضبطه بعد إصابته بأعيرة نارية.

وتوفى أحد رجاله، فيما قتل الشاب أحمد جمال برصاص أبو غانم أثناء تصادف مروره.