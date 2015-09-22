القبض على طبيب وعاطل بحوزتهما بندقية آلية ونصف كيلو حشيش بالبحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط طبيب وبحوزته بندقية آلية وعاطل بحوزته نصف كيلو حشيش بإدكو .

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرًا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة .

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادرن والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث من ضبط "ى ف ف" طبيب بيطرى ومقيم بندر حوش عيسى بحوزته بندقية آلية عيار 62ر7 × 39 مطموسة الأرقام، وعدد 10 من ذات العيار وجار تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة حوش عيسى .

كما تمكن رجال مباحث إدكو برئاسة الرائد محمود هندى رئيس المباحث من ضبط عاطل ومقيم المصرف الخيرى مركز إدكو لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة أمام منزله وبحوزته عدد (4) قطع لمخدر الحشيش تزن حوالى "450" جرامًا، مبلغ مالى 200 جنيه، هاتف محمول .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر 6948/2015 جنح مركز إدكو .

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