أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مؤتمر عالمي لغرفة ملاحة بورسعيد في يونيو 2016 .. و دورات تدريبية لشركات الملاحة

Google+ Print
مؤتمر عالمي لغرفة ملاحة بورسعيد في يونيو 2016 .. و دورات تدريبية لشركات الملاحة مؤتمر عالمي لغرفة ملاحة بورسعيد في يونيو 2016 .. و دورات تدريبية لشركات الملاحة

عادل اللمعي

كتب: جمال نوفل

قال الخبير الملاحي عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن مجلس إدارة الغرفة قرر إقامة مؤتمر ملاحي عالمي في شهر يونيو 2016، بالتعاون مع هيئة قناة السويس، وأن الخطوط العريضة لهذا المؤتمر تم وضعها.

وأضاف اللمعي أن المؤتمر كان من المقرر أن يعقد في العام الحالي 2015، وتم تأجيله بعد الرؤية الكاملة لمخطط تنمية شرق بورسعيد.

وأكد اللمعي إنه سيتم دعوة الشركات العالمية ومنظمات النقل البحري، لوضع آلية تهاون وجذب استثمارات أوربية ومن دول آسيوية المهتمة بالملاحة وتطوير النقل البحري واللوجيستيات.

وكشف اللمعي أن غرفة الملاحة لديها برنامج تدريبي لتدريب موطفين الشركات، وسيتم تدريب إثنين من كل توكيل ملاحي بالإتفاق مع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، لزيادة وإكتساب مهارات العمل الملاحي مشيرًا إلى أن هذه الدورات ستستمربما يحقق فائدة إدارية، وزيادة خبرات الموظفين بالتوكيلات الملاحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا