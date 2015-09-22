مؤتمر عالمي لغرفة ملاحة بورسعيد في يونيو 2016 .. و دورات تدريبية لشركات الملاحة

كتب: جمال نوفل

قال الخبير الملاحي عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن مجلس إدارة الغرفة قرر إقامة مؤتمر ملاحي عالمي في شهر يونيو 2016، بالتعاون مع هيئة قناة السويس، وأن الخطوط العريضة لهذا المؤتمر تم وضعها.

وأضاف اللمعي أن المؤتمر كان من المقرر أن يعقد في العام الحالي 2015، وتم تأجيله بعد الرؤية الكاملة لمخطط تنمية شرق بورسعيد.

وأكد اللمعي إنه سيتم دعوة الشركات العالمية ومنظمات النقل البحري، لوضع آلية تهاون وجذب استثمارات أوربية ومن دول آسيوية المهتمة بالملاحة وتطوير النقل البحري واللوجيستيات.

وكشف اللمعي أن غرفة الملاحة لديها برنامج تدريبي لتدريب موطفين الشركات، وسيتم تدريب إثنين من كل توكيل ملاحي بالإتفاق مع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، لزيادة وإكتساب مهارات العمل الملاحي مشيرًا إلى أن هذه الدورات ستستمربما يحقق فائدة إدارية، وزيادة خبرات الموظفين بالتوكيلات الملاحية.