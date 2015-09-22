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وزير الداخلية يهنئ «السيسي» بعيد الأضحى

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وزير الداخلية يهنئ «السيسي» بعيد الأضحى وزير الداخلية يهنئ «السيسي» بعيد الأضحى

ووزير الداخلية

بعث اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية  برقيات تهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي،  و المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، و رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والإمام الأكبر شيخ الأزهر و مفتى الجمهورية وللعاملين بهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيدالأضحى المبارك.

بعث  مجدى عبدالغفار وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية العربية… بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.. جاء بها:-
> “يطيب لى وهيئة الشرطة مع حلول عيد الأضحى المبارك أن نعرب لسيادتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى… إننا نستقبل هذه المناسبة الكريمة التى تُجسد عظمة التضحية والفداء وصدق الإيمان واليقين لنأخذ منها زاداً يدفعنا إلى المزيد من البذل والعطاء دعماً لمناخ الأمن والإستقرار وإعلاءً لقيم الحق والعدل وحماية مسيرة البناء والتقدم والتنمية… حفظكم الله ورعاكم وسدد بالنجاح كل خطاكم لما فيه نُصرة ديننا وعزة وطننا.. وكل عام وسيادتكم بخير”.

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