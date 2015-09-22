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عسيرى: الجنديين السعوديين “معتقلان” لدى الحوثيين ونطالب بعدم عرض صورهما

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عسيرى: الجنديين السعوديين “معتقلان” لدى الحوثيين ونطالب بعدم عرض صورهما عسيرى: الجنديين السعوديين “معتقلان” لدى الحوثيين ونطالب بعدم عرض صورهما

طلب العميد ركن أحمد عسيري” المتحدث باسم التحالف العربي”،من قوات الحوثى اليمنية إحترام إتفاقية جنيف،وعدم عرض صورالجنديين السعوديين الذين وقعا بالاسر لديهم.

وكشف عسيرى عن فقدان 3 جنود آخرين،موضحا أن الجنديين معتقلان وليسا رهائن، حيث ضلا طريقهما داخل اليمن”، دون أن يحدد تاريخ أو مكان حدوث ذلك.

وأضاف: “ندعو ميليشيا الحوثي إلى احترام اتفاقية جينيف، ولا يعرضوا صورهما في وسائل الإعلام، ونحملهم مسؤولية حياة الجنديين”.

وكانت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين بثت، الأربعاء الماضي، تسجيل لرجل قالوا إنه جندي سعودي أسير. ،وعرف الرجل نفسه باسم الرقيب إبراهيم حكيم من اللواء السعودي الأول، مضيفا أنه أسر مع عدد من رفاقه.

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