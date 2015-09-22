أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

خبير أمريكى لجراحات المخ والأعصاب يلقى محاضرات بمستشفى طنطا التعليمى

Google+ Print
صرح الدكتور أمجد عبد الرؤوف، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، عن استقبال الكلية للخبير الأمريكى الدكتور دنكان ماكبرايد، أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى بجامعة كاليفورنيا، وذلك بهدف فتح قناة علمية بين جامعة طنطا وجامعة كاليفورنيا فى هذا المجال.

وبدأت الجولة اليوم بزيارة المستشفى التعليمى العالمى الجديد بالجامعة، تفقد خلالها الخبير الأمريكى الأجهزة المتطورة الحديثة بالمستشفى ومتابعة بعض الحالات المرضية الحرجة بقسم المخ والأعصاب.

وأكد دنكان نيته إجراء بعض العمليات الجراحية الدقيقة خلال زيارته فى شهر مارس القادم.

كما ألقى الدكتور دنكان ماكبرايد محاضرة علمية بعنوان "أحدث الطرق العلمية فى علاج أمراض وعلل العمود الفقرى" لتدريب الأطباء على التقنيات الحديثة فى الجراحات الدقيقة.

فى نهاية الزيارة عبر الخبير الأمريكى عن سعادته بالمستوى الطبى العالى الذى وصلت إليه مستشفى التعليمى العالمى، متوقعاً أن تسهم تلك المستشفى فى تطوير المنظومة الطبية فى .

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا