خبير أمريكى لجراحات المخ والأعصاب يلقى محاضرات بمستشفى طنطا التعليمى

صرح الدكتور أمجد عبد الرؤوف، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، عن استقبال الكلية للخبير الأمريكى الدكتور دنكان ماكبرايد، أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى بجامعة كاليفورنيا، وذلك بهدف فتح قناة علمية بين جامعة طنطا وجامعة كاليفورنيا فى هذا المجال.

وبدأت الجولة اليوم بزيارة المستشفى التعليمى العالمى الجديد بالجامعة، تفقد خلالها الخبير الأمريكى الأجهزة المتطورة الحديثة بالمستشفى ومتابعة بعض الحالات المرضية الحرجة بقسم المخ والأعصاب.

وأكد دنكان نيته إجراء بعض العمليات الجراحية الدقيقة خلال زيارته فى شهر مارس القادم.

كما ألقى الدكتور دنكان ماكبرايد محاضرة علمية بعنوان "أحدث الطرق العلمية فى علاج أمراض وعلل العمود الفقرى" لتدريب الأطباء على التقنيات الحديثة فى الجراحات الدقيقة.

فى نهاية الزيارة عبر الخبير الأمريكى عن سعادته بالمستوى الطبى العالى الذى وصلت إليه مستشفى التعليمى العالمى، متوقعاً أن تسهم تلك المستشفى فى تطوير المنظومة الطبية فى مصر.



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