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ضبط لحوم مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالعاشر من رمضان

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ضبط لحوم مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالعاشر من رمضان ضبط لحوم مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالعاشر من رمضان
تمكنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة كمال البلتاجى من تحرير ثلاثين قضية تموين متنوعة على محلات الجزارة والمحلات التجارية وضبط الأسعار من بينها 13 قضية لحوم ذبح خارج السلخانة ومجهولة المصدر ضمن استعدادات مدينة العاشر من رمضان لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

حيث تم إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع إدارات والصحة والإسعاف والطب البيطرى والشرطة والمرور، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بجهاز المدينة، لتلقى شكاوى المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية لتوفير جميع الخدمات للمواطنين، وقامت إدارة أوقاف العاشر برئاسة الشيخ أحمد حسن بتخصيص 15 ساحة، لإقامة صلاة العيد بها مع تخصيص إمام وخطيب ومؤذن لكل ساحة.

وأكد الدكتور أشرف عبد الحميد حجازى مدير عام إدارة الطب البيطرى بالمدينة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع إدارة التموين وإعداد خطة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم بأنواعها وغيرها من السلع الأساسية خلال أيام العيد بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة ويسر وبالأسعار المحددة.

وأشار حجازى إلى أنه تم أيضاً إعداد خطة للتفتيش المفاجئ على المخابز ومحال بيع اللحوم طوال 24 ساعة من أيام الإجازات وتجهيز فرق لمراقبة الأسواق لضمان تثبيت الأسعار، وتكثيف حملات مراقبة الأغذية وكذلك تكليف نوبتجى للتواجد للعمل طوال أيام العيد وإخطار الإدارة بتقرير يومى.

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مصر 365

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