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بعثة الحج السياحي : 800 حافلة لتصعيد الحجاج إلى عرفات

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بعثة الحج السياحي : 800 حافلة لتصعيد الحجاج إلى عرفات بعثة الحج السياحي : 800 حافلة لتصعيد الحجاج إلى عرفات

 أعلنت غرفة عمليات الحج السياحى جاهزية لجانها استعدادا للتصعيد لعرفات، حيث تم سحب جميع اللجان المنتشرة فى الموانئ والمنافذ والمطارات وبعثة المدينة المنورة، وتم إعادة توزيعهم على 12 لجنة للإشراف على حجاج (الطيران)، 5 لجان للإشراف على حجاج (البرى)أثناء عملية التصعيد لعرفات وأثناء أداء المناسك بمنى قبل عودتهم مرة أخرى إلى أماكن لجانهم الرئيسية بعد إنتهاء مناسك الحج.

   ومن جانبه قال محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة المشرف على الحج السياحى- أن تصعيد حجاج السياحة يبدأ ظهر اليوم الثلاثاء وحتى منتصف اليوم، مشيراً إلى أن التصعيد سيتم مباشرة إلى عرفات دون المبيت يوم التروية بمنى وذلك حرصاً على راحة الحجاج.

 وأضاف شعلان أن اللجنة المشتركة بين الوزارة وممثلى الخدمة الميدانية بالمؤسسة الأهلية لمطوفى البلاد العربية ملتزمة بمتابعة أحوال الحجيج بالمخيمات بعرفات ومنى على مدار الساعة للوقوف على تمام حصولهم على جميع الخدمات بموجب عقود خدمات الطوافة واعداد تقارير فورية بالمخالفات والملاحظات إن وجدت للعمل الفورى على حلها.

   وشدد شعلان على التزام الشركات السياحية بتقديم الخدمات المتفق عليها مع الحاج دون تقصير ، لافتا إلى أنه لا تهاون مع أى شركة يثبت مخالفتها باعتبار أن مصلحة الحاج هى المستهدف.

ومن جانبها أشارت إيمان قنديل وكيل وزارة السياحة – رئيس الادارة المركزية للشركات السياحية- أن هناك 800 أتوبيس لنقل جميع حجاج السياحة إلى صعيد عرفات بدء من ظهر اليوم “الثلاثاء” لافتة إلى التنسيق التام بين البعثة وغرفة الشركات ومؤسسة الطوافة ونقابة السائقين للعمل على إنجاح التصعيد لعرفات وأداء المناسك دون أى مشاكل.

وأضافت قنديل أن هناك تواصل وتشاور دائم بين البعثات النوعية والبعثة الرسمية وبخاصة البعثة الطبية للاطمئنان على سلامة الحجيج وتوجيه الاطباء إلى الحالات المرضية بمكان تواجدهم.

ومن جانبه أشار محمد بكر رئيس غرفة عمليات الحج السياحى إلى أن غرفة العمليات لم تتلق الا عدد محدود من الشكاوى وتم التعامل الفورى معها وحلها، لافتاً أن هناك تواصل دائم بين أعضاء البعثة ومشرفى الشركات السياحية للوقوف على أى مستجدات وللمتابعة المستمرة لاحوال الحجيج.                                                     
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