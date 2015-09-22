كلية طب الأسنان جامعة القناة تستعد لبداية العام الدراسى الجديد

أعلن الدكتور عبادى القاضى عميد كلية طب الأسنان جامعة القناة، أن الكلية بناء على توجيهات من رئيس الجامعة الدكتور ممدوح غراب استعدت لاستقبال الطلاب، وذلك بعد الإقبال الكبير على كلية طب الأسنان هذا العام، بحيث تكون الكلية على أكمل وجه لاستيعاب هذه الزيادة الطلابية.

وأكد فى تصريحات له، بأنه تم إجراء العديد من التوسعات، جاء على رأسها زيادة فى عدد الكراسى بعيادات مستشفى طب الأسنان بالكلية، حيث وصلت أعداد الكراسى إلى ١٢٣ كرسى، بالإضافة إلى ٤٩ أخرى لطلاب الدراسات العليا، كما تم توسعة المدرج الخاص بالمحاضرات النظرية ليستوعب الآن أكثر من ٢٥٠ طالبا، بالإضافة إلى تطوير بعض المعامل ودخول معامل أخرى العمل، مثل معمل مشابه المريض وهو معمل للتدريب العملى قبل دخول العيادات يتم من خلاله التدريب على مشابه المريض وهو يعد معمل متخصص.

وأشار القاضى إلى أن الكلية استعدت أيضا عن طريق دخول بعض الأجهزة الطبية الحديثة المتخصصة فى طب الأسنان للعمل هذا العام لأول مرة مثل جهاز الأشعة المقطعية المخروطية للأسنان، والتى تصل تكلفته إلى مليون جنيه، ويهدف هذا الجهاز إلى تسهيل عملية التشخيص، لأن الأشعة الموجودة به ذات كفاءة عالية وبالنظام الرقمى "الديجيتال" يتضح من خلالها درجة العلاج وخطط العلاج الجيد المناسب.

وأضاف عميد طب أسنان القناة، أنه تم شراء جهاز (كات كام ) لصناعة التركيبات الثابتة ثلاثية الأبعاد، وتصل تكلفته إلى مليون ونصف جنيه، يهدف إلى تحضير الأسنان وتصويرها بالكاميرا، بحيث تخرج الأسنان بنفس الحجم من خلال مخرطة موجودة بالجهاز وهذا يساعد على دقة المقاسات وجودة المنتج النهائى الذى يعمل بكفاءة عالية.