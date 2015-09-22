بالصور.."قومى الإعاقة" بأسوان يختتم اجتماعاته حول القانون الجديد

اختتم فرع أسوان للمجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة، سلسلة الاجتماعات التى عقدها لعرض مسودة قانون الإعاقة الجديد المقترح، وذلك بعقد اجتماع مع الجمعيات المختصة فى مجال الإعاقة والخبراء بقاعة الاجتماعات بمحافظة أسوان.

وصرح سليم القاضى مقرر المجلس القومى لشئون الإعاقة بأسوان، بأن هذا الاجتماع الختامى حضره اللواء محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة وأعضاء اللجنة الاستشارية للإعاقة بأسوان، ولفيف من ممثلى الجمعيات الأهلية المهتمة بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقال "إن المشاركين فى الاجتماع أوصوا بعرض القانون على وسائل الإعلام وعلى جميع الهيئات والمصالح الحكومية بالمحافظة، لذلك يتطلب الأمر وقت أكبر لجمع هذه الملاحظات وتعديلات وإجراء حلقات نقاشية حول هذا القانون".

وأوضح بأن اللواء محمد مصطفى سكرتير عام المحافظة، وعضو فرع المجلس، أصدر تعليمات مباشرة لجميع الهيئات والمصالح بالمحافظة بضرورة الاطلاع على هذا القانون وطباعة نسخ كثيرة منه وتوزيعه على كافة المجمعيات الأهلية ومديرى الإدارات الحكومية.

وأشار إلى أنه تم تنظيم مؤتمر موسع بمركز كوم أمبو منذ عدة أيام لمناقشة مسودة قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، كما سبقه عقد اجتماع لأعضاء فرع المجلس القومى لشئون الإعاقة بأسوان للإطلاع على رأيهم فى القانون الجديد.



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