وصول 8500 طن بوتاجاز لموانئ السويس

صرح عبد الرحيم محمد مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء الزيتيات بالسويس يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى، يستعد ميناء الأدبية اليوم لمغادرة السفينة لورا وعلى متنها 4200 طن دقيق معبأ متجهة إلى الصومال.

يشهد ميناء السخنة اليوم مغادرة السفينة ام اس سى لارا وعلى متنها 75 حاوية 20 قدما و35 حاوية 40 قدم بوزن 1452 طنا متجهة إلى السعودية والسفينة كوتا كونتاك وعلى متنها 361 حاوية بوزن 6972 طنا متجهة إلى ميناء العقبة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة دان ديولس وعلى متنها 32 ألفا و25 طن فوسفات متجهة إلى الهند، يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة أيلة وعلى متنها 950 راكبا و27 سيارة و10 شاحنات و2 باص جيت والسفينة سينا وعلى متنها 45 شاحنة و10 سيارات.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 110 ركاب و4 سيارات والسفينة سينا وعلى متنها 47 شاحنة والعبارة أيلة وعلى متنها 837 راكبا و46 سيارة و6 شاحنات و3 باص جيت كما غادر الميناء العبارة أيلة وعلى متنها 126 راكبا و8 سيارات و1 باص جيت والسفينة سينا وعلى متنها 42 شاحنة.