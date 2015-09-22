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للحوامل.. تحليل السائل الأمينوسى وسيلتك للكشف عن الحمل بطفل منغولى

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للحوامل.. تحليل السائل الأمينوسى وسيلتك للكشف عن الحمل بطفل منغولى للحوامل.. تحليل السائل الأمينوسى وسيلتك للكشف عن الحمل بطفل منغولى
أرسلت قارئة تقول أنا سيدة عمرى 42 عاما وحامل للمرة الثانية، ولكنى قرأت عن أن الحمل فى سن متأخر للنساء يرفع فرص إنجاب طفل منغولى، فكيف يمكننى التأكد من كون جنينى منغوليا أم لا؟

يجيب عن سؤالها استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، موضحا أن إصابة الجنين بمتلازمة دوان، أو ما يعرف بمرض المنغوليين يمكن الكشف عنه بتحليل السائل الأمينوسى بالرحم.

ويوضح عطية أن هناك نوعا من الخلل الكروموزومى قد يحدث فى المراحل الأولية لتكوين الأجنة، وهو الذى يعزى إليه السبب فى إصابة الجنين بمتلازمة داون.

والكشف يتم بواسطة سحب عينة من السائل الأمينوسى المحيط بالجنين، فى الفترة من الأسبوع الثانى عشر إلى الأسبوع العشرين، وهو ما يظهر به الخلل الجينى الدال على إصابة الطفل بمتلازمة داون، ويؤكد أبو النجا أن أغلب الحالات ينصح فيها بإجهاض الأجنة.

ويؤكد عطية أن تقدم عمر المرأة، يعد من العوامل التى ترفع فرص الحمل بجنين داون، فالإنجاب بعد سن الخامسة والثلاثين وإلى سن الخامسة والأربعين لدى النساء، يضاعف من فرص إنجاب أطفال منغوليين.

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مصر 365