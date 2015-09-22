بالصور .. محافظ قنا يزور مصابي حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوي‎

توجه عبدالحميد الهجان محافظ قنا، أمس الإثنين، إلى مستشفي قنا العام، للإطمئنان على حالة المصابين بحادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق قنا – نجع حمادي الصحراوي الغربي أمس الاثنين.

وأشار الهجان إلى أن الحادث أسفر عن 5 حالات وفاة وإصابة 9 أشخاص، تم نقل 4 حالات منهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وحالة أخرى تم نقلها إلي مستشفي جامعة جنوب الوادي بقنا، و4 حالات تتلقي العلاج بمستشفي قنا العام.

ووجه الهجان الأطباء بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، ومتابعة حالتهم حتى تعافيهم بشكل كامل متمنيا لجميع المصابين الشفاء العاجل.