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مباحث المخدرات بسوهاج تضبط عاملا بحوزته 1000 قرص مخدر بقصد الاتجار

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مباحث المخدرات بسوهاج تضبط عاملا بحوزته 1000 قرص مخدر بقصد الاتجار مباحث المخدرات بسوهاج تضبط عاملا بحوزته 1000 قرص مخدر بقصد الاتجار
أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، برئاسة الرائد أحمد حفنى المشنب، مفتش المنطقة، بإشراف العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وبالتعاون مع الرائد محمد سليمان العمدة، رئيس قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية، عن ضبط عامل بمدرسة إعدادية وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

كان اللواء محب حمزة، مساعد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام عامل بمدرسة إعدادية بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة مركز المراغة شمال المحافظة.

وعقب تقنين الإجراءات وإخطار اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت عن ضبط "ممدوح ح ى" 34 عاما عامل بمدرسة إعدادية بقرية الجزارة وبحوزته 1000 قرص مخدر ومبلغ مالى 820 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 4198 إدارى مركز المراغة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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