ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على متهمين يديران ورشة لتصنيع السلاح، بداخلها "بندقيتان و4 فرد خرطوش و50 طلقة نارية"، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بالمديرية، من ورود معلومات تفيد بقيام كل من وهبة . س . ر 37 سنة عاطل، والمسجل شقى خطر تحت رقم 60 فئة ( أ )، والسابق اتهامه فى 13 قضية سلاح نارى، ورضا . س . ر 35 سنة بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، متخذين من مسكن الأول مقر تصنيعها من دائرة المركز والمناطق المحيطة .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط بندقيتين خرطوش و4 فرد محلى الصنع و50 طلقة ناريه ومبلغ 1400 جنيه .

كما تم ضبط الأداوات المستخدمه فى التصنيع وهى عبارة عن "ماكينة لحام وصاروخ كربائى وشنيور ومنشار حديدى وزردية حديدية و3 مفكات و5 منشار و4 بنط حديد وتيل حديد وسلك لحاتم و7 مواسير"، تم ضبط المتهمين.

وبمواجتهما أقرا بقيامهما بإدارة الورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار، تحرر محضر رقم 8546 لسنة 2015 إدارى مركز مغاغة، وتولت النيابة التحقيق.