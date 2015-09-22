أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالمنيا

Google+ Print
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالمنيا ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على متهمين يديران ورشة لتصنيع السلاح، بداخلها "بندقيتان و4 فرد خرطوش و50 طلقة نارية"، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بالمديرية، من ورود معلومات تفيد بقيام كل من وهبة . س . ر 37 سنة عاطل، والمسجل شقى خطر تحت رقم 60 فئة ( أ )، والسابق اتهامه فى 13 قضية سلاح نارى، ورضا . س . ر 35 سنة بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، متخذين من مسكن الأول مقر تصنيعها من دائرة المركز والمناطق المحيطة .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط بندقيتين خرطوش و4 فرد محلى الصنع و50 طلقة ناريه ومبلغ 1400 جنيه .

كما تم ضبط الأداوات المستخدمه فى التصنيع وهى عبارة عن "ماكينة لحام وصاروخ كربائى وشنيور ومنشار حديدى وزردية حديدية و3 مفكات و5 منشار و4 بنط حديد وتيل حديد وسلك لحاتم و7 مواسير"، تم ضبط المتهمين.

وبمواجتهما أقرا بقيامهما بإدارة الورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار، تحرر محضر رقم 8546 لسنة 2015 إدارى مركز مغاغة، وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365