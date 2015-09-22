بالصور.. مباحث تموين سوهاج تضبط طن لحوم منتهية الصلاحية

شنت مباحث تموين سوهاج برئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين ، حملة تموينية مكبرة استهدفت أصحاب الثلاجات الخاصة باللحوم المجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة فـى هذا الشأن، محققين من وراء ذلك مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات وإخطار اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قامت مأمورية من ضباط إدارة مباحث التموين بإشراف العميد مدير إدارة البحث الجنائى وبالتنسيق مع مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد والمحاسب وكيل وزارة التموين بسوهاج والطب البيطرى ومفتشى الأغذية.

وأسفرت الجهود عن ضبط "م ا أ" 52 عاما صاحب ثلاجة حفظ لحوم سلسلة مطاعم ع. ب ى. و ع م أ 37 عاما مدير مسئول الثلاجة، و ع م أ 23 عاما عامل ويقيمون بناحية شطورة دائرة مركز طهطا لإدارتهما ثلاجة لحوم بدون ترخيص وحيازته لحوم مفرومة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، وتم ضبط عدد "1050 كجم لحوم مفرومة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"20" كجم جبنة رومى مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

كما تم ضبط "أ ل أ" 41 عاما مطعم جاد ويقيم دائرة مركز تمى الأمديد "الدقهلية" لحيازته لحوم وزبادى وتوابل منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط عدد "37" كجم لحوم مفرومة "5" سجق مجهول المصدر و"4" كجم ريش ضانى "26" كجم لحوم بتلو و"4" كجم زبادى "1" كجم توابل منتهية الصلاحية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال إدارة مباحث التموين.

وتم ضبط "ب ع ك م" 19 عاما مدير مسئول بأحد المطاعم - ويقيم بناحية شطورة دائرة مركز طهطا لحيازته لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط "105" كجم لحوم مفرومة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى - تحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال إدارة مباحث التموين.

وتم ضبط "حسن م أ" 27 عاما مدير مسئول بالمطعم ذاته ويقيم بناحية شطورة دائرة مركز طهطا لحيازته لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط عدد "60" كجم لحوم مفرومة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى - تحرر عن ذلك المحضر رقم 5 أحوال إدارة مباحث التموى بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح وتــــم التحفـــــظ علــــــــى المضبوطات.



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