مصر الخير تنظم قافلة طبية خيرية لمرضى العيون بالوادى الجديد

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد عن تنظيم قافلة طبية فى مجال العيون بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير؛ للكشف وإجراء العمليات الجراحية على المرضى من أبناء المحافظة، وذلك لمدة يومين بداية من 8 أكتوبر المقبل.

وأوضح عشماوى أن القافلة تضم 30 طبيبا من المتخصصين فى مجال العيون، وستقوم القافلة بتوقيع الكشف على 450 حالة وإجراء 150 عملية جراحية للمرضى من غير القادرين وذلك بمستشفى الخارجة العام.

وأشار عشماوى إلى أن هذه القوافل تأتى فى إطار حرص المحافظة على تقديم خدمة طبية متكاملة لأبناء المحافظة وسد العجز الموجود فى بعض التخصصات الطبية وعدد الأطباء.