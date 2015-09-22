غرف عمليات بمجالس مدن شمال سيناء استعدادا لعيد الأضحى المبارك

أعلنت مجالس مدن محافظة شمال سيناء انتهاءها من تشكيل غرف عمليات استعدادا لعيد الأضحى المبارك، والتى سيتواصل عملها حتى انتهاء إجازة العيد لتلقى شكاوى الأهالى والعمل على حلها ومواجهة أى طارئ خلال فترة إجازة العيد.

وقال المهندس محمد فهمى البيك رئيس مدينة العريش، أن غرفة عمليات المجلس تم تشكيلها وبدأت عملها وستعمل على تذليل كافة العقبات أمام الأهالى ومواجهة أى طوارئ .

وأكد نصر الله محمد رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، أن المجلس أنهى كافة استعداداته لاستقبال عيد الأضحى، وأن فريق طوارئ من المجلس يعمل على مدار الساعة خلال فترة إجازة العيد ويتواصل مع كافة الإدارات الخدمية لحل أى مشاكل طارئة.

وأعلن المهندس عدلى اليمانى رئيس مركز ومدينة بئر العبد، انتهاء تشكيل فريق طوارئ العيد من مجموعة من المسئولين بالمجلس تحت إشراف ومتابعة رئيس المجلس، وتتواصل بشكل دائم مع الإدارات والقرى فضلا عن متابعة احتياجات الأهالى.

فى ذات السياق، شددت قوات أمن شمال سيناء إجراءات الحماية الأمنية للمصالح العامة والممتلكات الأهلية بمختلف أنحاء شمال سيناء، بالتزامن مع قرب الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، أن قوات الشرطة وضعت فى حالة تأهب واستعداد، وتم تشديد إجراءات الحماية على كافة مقرات المصلح الحكومية والممتلكات الأهلية وتسيير دوريات ثابتة ومتحركة تجوب شوارع المدن بدون توقف، وإقامة أكمنة ثابتة للتفتيش وضبط المطلوبين والمشتبه بهم وفرض هيبة التواجد الأمنى ومنع أى محاولات للإخلال بالقانون.

وشملت الإجراءات الأمنية تشديد الرقابة الأمنية على طريق العريش رفح والعريش القنطرة وطرق سيناء الوسطى.