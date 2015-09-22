أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

استمرار تظاهر طلاب الثانوية العامة أمام جامعة الإسكندرية لليوم الثالث

Google+ Print
استمرار تظاهر طلاب الثانوية العامة أمام جامعة الإسكندرية لليوم الثالث استمرار تظاهر طلاب الثانوية العامة أمام جامعة الإسكندرية لليوم الثالث
يواصل عدد من طلاب الثانوية العامة تظاهرهم اليوم أمام مبنى إدارة الجامعة بالشاطبى للمطالبة بفتح التحويلات الورقية لتقليل الاغتراب ونقل أوراقهم من جامعات الأقاليم إلى الإسكندرية وذلك لليوم الثالث على التوالى بعد تظاهرات استمرت شهرا ونصف دون استجابة من السابقة.

وقالت الطالبة أميرة حسن، إن اليوم هو المحاولة الأخيرة للضغط على قيادات الجامعة ووزارة التعليم العالى لقبول تحويل الطلاب خاصة الشعبة العلمية والحاصلين على أعلى الدرجات.

وأضافت أن هناك مجموعة من الطلاب سافروا إلى القاهرة لمحاولة مقابلة وزير التعليم العالى لمطالبته بحل أزمة طلاب التحويلات بجامعة الإسكندرية وتقليل الاغتراب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى