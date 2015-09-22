استمرار تظاهر طلاب الثانوية العامة أمام جامعة الإسكندرية لليوم الثالث

يواصل عدد من طلاب الثانوية العامة تظاهرهم اليوم أمام مبنى إدارة الجامعة بالشاطبى للمطالبة بفتح التحويلات الورقية لتقليل الاغتراب ونقل أوراقهم من جامعات الأقاليم إلى الإسكندرية وذلك لليوم الثالث على التوالى بعد تظاهرات استمرت شهرا ونصف دون استجابة من الحكومة السابقة.

وقالت الطالبة أميرة حسن، إن اليوم هو المحاولة الأخيرة للضغط على قيادات الجامعة ووزارة التعليم العالى لقبول تحويل الطلاب خاصة الشعبة العلمية والحاصلين على أعلى الدرجات.

وأضافت أن هناك مجموعة من الطلاب سافروا إلى القاهرة لمحاولة مقابلة وزير التعليم العالى لمطالبته بحل أزمة طلاب التحويلات بجامعة الإسكندرية وتقليل الاغتراب.