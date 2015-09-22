الرئيس السيسي يتبادل التهنئة بعيد الأضحى مع السلطان قابوس

ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تبادلا برقيات التهانى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقالت الوكالة “مع إطلالة الأيام السعيدة لعيد الأضحى المبارك وتعالى أصوات حجاج بيت الله الحرام بالتلبية والدعاء أن يجعل أيامه خيرًا وبركة على عباده الصالحين: تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسى والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان برقيات التهانى والتبريكات وعبارات الود والتمنيات”.
> وأوضحت أن السلطان قابوس بن سعيد عبر فى برقيته للرئيس السيسى عن أطيب التهانى الودية وأصدق التمنيات القلبية مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يحقق بقيادته الخير والتقدم”.
أ ش أ