مصرع عامل رميا بالرصاص على يد أبناء عمومته أخذا بالثأر فى سوهاج

لقى عامل يقيم بناحية قرية الكوامل قبلى بسوهاج مصرعه إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم فى تجدد خصومة ثأرية مع أبناء عمومته أثناء تواجده بأرضه الزراعية دائرة مركز المنشأة.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا العميد منتصر عبد المنعم رئيس فرع الأمن العام يفيد بإطلاق أعيرة نارية بناحية قرية الكوامل قبلى ووجود قتيل.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمد على رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث مركز المنشأة يفيد بتقدم محمد ح ح ح 34 عاما عامل ويقيم بناحية الكوامل قبلى دائرة المركز ببلاغ يفيد بمقتل شقيقه السيد ح م ح إثر إصابته بطلقات نارية فتحة دخول أسفل الأذن اليسرى وفتحة خروج أعلى الرأس وآخر بالصدر".

وبسؤال المبلغ اتهم كلا ح ع وع وع ع يقيمون بذات الناحية أبناء عمومته بإطلاق أعيرة نارية على شقيقه حال تواجده بالأرض الزراعية الكائنة بناحية الكوامل قبلى دائرة المركز مما أدى إلى وفاته وذلك بسبب وجود خصومة ثأرية بتاريخ 30/7/2011 محرر عنها المحضر رقم 7322 إدارى المركز لسنة 2011 والناجم عنها مقتل والد المتهمين واتهم فى مقتله المجنى عليه المذكور وتم الصلح فيها بتاريخ 16/9/2014 وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4162 إدارى المركز لسنة 2014 تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4639 إدارى المركز لسنة 2015.