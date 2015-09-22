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إصابة 4 فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بالمراغة سوهاج

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إصابة 4 فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بالمراغة سوهاج إصابة 4 فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بالمراغة سوهاج
شهد الطريق الزراعى السريع "الغربى" بناحية الكراعى دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة نارية نتج عن الحادث 4 أشخاص من بينهم ربة منزل وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى وسوهاج العام لتلقى العلاج.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد منتصر عبد المنعم، رئيس فرع الأمن العام، يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث المركز، والنقيبان أمير الحويج وأحمد مصطفى المشنب، معاونا المباحث، أنه أثناء قيادة محمد ف ا 45 عاما، محام ويقيم بناحية نجع الجعران دائرة المركز السيارة رقم 10672 ملاكى سوهاج اختلت عجلة القيادة من بين يديه نتيجة التخطى الخاطئ واصطدم بدراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة محمد ا ا 19 عاما عامل ويقيم بناحية نجع الحسك دائرة المركز وكذا السيارة رقم هـ ع أ 2146 قيادة ممدوح ش م 49 عاما سائق ويقيم بناحية أولاد نصير دائرة مركز سوهاج قادماً فى الاتجاه المقابل نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الأولى "بكدمات متفرقة بالجسم" وقائد الدراجة النارية "بكدمات وجروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج" وخيرات ز ع 40 عاما ربة منزل زوجة قائد السيارة الأولى وتقيم بذات الناحية "بسحجات متفرقة بالجسم" وعلى ا ع 17 عاما عامل ويقيم نجع الحسك دائرة المركز من مستقلى الدراجة النارية "بكدمات وجروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج".

وبسؤال قائدى السيارتين أيدا ما جاء بالفحص وتم رفع آثار الحادث وتيسير حركة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14345 جنح المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.

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