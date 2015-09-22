تجديد حبس عامل 15 يوما لاتجاره فى الحشيش بسوهاج

قررت محكمة جنح مركز سوهاج، وسكرتارية أحمد قناوى، تجديد حبس عامل، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث مركز سوهاج تفيد قيام حسنى – م – ع، بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز، وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

بعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام تم تجديدها إلى 15 يوما.