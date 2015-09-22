حبس عاطل 4 أيام ضبط بحوزته 170 جرام هيروين قبل بيعها لعملائه بمدينة نصر

أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد شورب، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة جوهر الهيروين.

بمواجهة المتهم أمام النيابة اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وأنه كان فى يستعد لترويج المخدرات على عملائه خلال أيام عيد الأضحى.

وكان قد تمكن رجال مكافحة المخدرات، من القبض على "فراج س إ" 45 سنة، عاطل، ومقيم عزبة الهجانة، دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 170 جراما ومبلغ 500 جنيه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.