بالصور.. ضبط 7 بنادق آلية وخرطوش وفردين صناعة محلية بحملة أمنية بسوهاج
وقد أسفرت الحملة عن ضبط بندقية آلية بخزينتها بحوزة "على ا ا ه" 22 عاما عامل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3260 إدارى مركز جرجا وضبط بندقية آلية بخزينتها بحوزة المتهم "شريف خ ع" 27 عاما عامل تحرر عن ذلك المحضر رقم 3261 إدارى مركز جرجا وضبط بندقية آلية بخزينتها بحوزة المتهم "خالد ا ت" 25 عاما عامل، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3262 إدارى مركز جرجا.
كما أسفرت الحملة أيضا عن ضبط بندقية آلية مطموسة الأرقام بخزينتها بحوزة المتهم "عماد ع ت" 28 عاما عامل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3264 إدارى مركز جرجا وضبط بندقية آلية بخزينتها بحوزة المتهم "محمود د أ" 39 عاما تاجر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3265 إدارى مركز جرجا.
وتم ضبط بندقية خرطوش بحوزة "مؤمن ف أ" 23 عاما عامل تحرر عن ذلك المحضر رقم 3259 إدارى مركز جرجا وضبط ببندقية خرطوش بحوزة المتهم "محمد ع ا" 25 عاما عامل، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3268 إدارى مركز جرجا وضبط فرد خرطوش صناعة محلية بحوزة المتهم "محمد ا ى" 35 عاما عامل تحرر عن ذلك المحضر رقم 3266 إدارى مركز جرجا وضبط فرد روسى صناعة محلية بحوزة المتهم "وائل ع م" 28 عاما عامل تحرر عن ذلك المحضر رقم 3267 إدارى مركز جرجا.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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