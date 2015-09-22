بالصور.. ضبط 7 بنادق آلية وخرطوش وفردين صناعة محلية بحملة أمنية بسوهاج

شن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا برئاسة الرائد المزمل نافع حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية استهدفت أطراف النزاعات التى تم إطلاق أعيرة فيها، أشرف على الحملة العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعقيد محمد على رئيس فرع بحث الجنوب.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط بندقية آلية بخزينتها بحوزة "على ا ا ه" 22 عاما عامل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3260 إدارى مركز جرجا وضبط بندقية آلية بخزينتها بحوزة المتهم "شريف خ ع" 27 عاما عامل تحرر عن ذلك المحضر رقم 3261 إدارى مركز جرجا وضبط بندقية آلية بخزينتها بحوزة المتهم "خالد ا ت" 25 عاما عامل، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3262 إدارى مركز جرجا.

كما أسفرت الحملة أيضا عن ضبط بندقية آلية مطموسة الأرقام بخزينتها بحوزة المتهم "عماد ع ت" 28 عاما عامل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3264 إدارى مركز جرجا وضبط بندقية آلية بخزينتها بحوزة المتهم "محمود د أ" 39 عاما تاجر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3265 إدارى مركز جرجا.

وتم ضبط بندقية خرطوش بحوزة "مؤمن ف أ" 23 عاما عامل تحرر عن ذلك المحضر رقم 3259 إدارى مركز جرجا وضبط ببندقية خرطوش بحوزة المتهم "محمد ع ا" 25 عاما عامل، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3268 إدارى مركز جرجا وضبط فرد خرطوش صناعة محلية بحوزة المتهم "محمد ا ى" 35 عاما عامل تحرر عن ذلك المحضر رقم 3266 إدارى مركز جرجا وضبط فرد روسى صناعة محلية بحوزة المتهم "وائل ع م" 28 عاما عامل تحرر عن ذلك المحضر رقم 3267 إدارى مركز جرجا.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



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