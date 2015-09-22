مصرع 4 أشخاص وإصابة 16 فى تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بطريق قنا سوهاج

لقى اليوم الثلاثاء 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 16 آخرون فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل بالكيلو 6 طريق قنا سوهاج الصحراوى الشرقى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتلقت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن قنا إخطارا بوقوع حادث تصادم بطريق قنا سوهاج الصحراوى الغربى.
وتلقت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن قنا إخطارا بوقوع حادث تصادم بطريق قنا سوهاج الصحراوى الغربى.
> على الفور انتقلت سيارات الإسعاف بإشراف الدكتور خالد يوسف مدير مرفق إسعاف قنا وتبين وقوع حادث بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالكيلو 6، وأسفر الحادث عن مصرع 4 وإصابة 16 آخرين جارى نقلهم ما بين مستشفى قنا العام ومستشفى سوهاج الجامعى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا ومستشفى قنا الجامعى وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى أسيوط الجامعى.