مصرع 4 أشخاص وإصابة 16 فى تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بطريق قنا سوهاج

لقى اليوم الثلاثاء 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 16 آخرون فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل بالكيلو 6 طريق قنا سوهاج الصحراوى الشرقى.

وتلقت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن قنا إخطارا بوقوع حادث تصادم بطريق قنا سوهاج الصحراوى الغربى.

> على الفور انتقلت سيارات الإسعاف بإشراف الدكتور خالد يوسف مدير مرفق إسعاف قنا وتبين وقوع حادث بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالكيلو 6، وأسفر الحادث عن مصرع 4 وإصابة 16 آخرين جارى نقلهم ما بين مستشفى قنا العام ومستشفى سوهاج الجامعى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا ومستشفى قنا الجامعى وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى أسيوط الجامعى.