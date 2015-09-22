أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصرع 4 أشخاص وإصابة 16 فى تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بطريق قنا سوهاج

Google+ Print
مصرع 4 أشخاص وإصابة 16 فى تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بطريق قنا سوهاج مصرع 4 أشخاص وإصابة 16 فى تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بطريق قنا سوهاج
لقى اليوم الثلاثاء 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 16 آخرون فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل بالكيلو 6 طريق قنا سوهاج الصحراوى الشرقى.

وتلقت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن قنا إخطارا بوقوع حادث تصادم بطريق قنا سوهاج الصحراوى الغربى.
> على الفور انتقلت سيارات الإسعاف بإشراف الدكتور خالد يوسف مدير مرفق إسعاف قنا وتبين وقوع حادث بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالكيلو 6، وأسفر الحادث عن مصرع 4 وإصابة 16 آخرين جارى نقلهم ما بين مستشفى قنا العام ومستشفى سوهاج الجامعى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا ومستشفى قنا الجامعى وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365