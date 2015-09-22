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زعيم طالبان يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الأجنبي لأفغانستان

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زعيم طالبان يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الأجنبي لأفغانستان زعيم طالبان يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الأجنبي لأفغانستان

زعيم حركة “طالبان” الجديد الملا أختر محمد منصور

أصدر زعيم حركة “طالبان” الجديد الملا أختر محمد منصور رسالة بمناسبة عيد الأضحى، أكد خلالها ضرورة إنهاء الاحتلال الأجنبى لأفغانستان لإحلال السلام فى البلاد.

 وقال الملا أختر محمد منصور، حسبما نقلت “فوكس نيوز” الأمريكية اليوم الثلاثاء، إنه يجب إلغاء جميع الاتفاقات العسكرية والأمنية القائمة بين الأفغانية وغيرها من الدول.

كما حث منصور عناصر حركة “طالبان” على تجاهل دعاية العدو التى وصفها بـ”العقيمة” حول الانقسامات بين صفوف الحركة.

يشار إلى أن هذه الرساله تعد محاولة من منصور المعين حديثا لطمأنة أتباعه على أنه مستمر فى التقليد الذى كان يقوم به سلفه الراحل زعيم حركة “طالبان” الملا محمد عمر فى إصدار رسائل قبل عيد الأضحى المبارك.

أ ش أ

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