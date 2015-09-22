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" خليفة الإنسانية " تتكفل بنفقات ترحيل 305 سجناء لبلدانهم بمناسبة العيد

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" خليفة الإنسانية " تتكفل بنفقات ترحيل 305 سجناء لبلدانهم بمناسبة العيد " خليفة الإنسانية " تتكفل بنفقات ترحيل 305 سجناء لبلدانهم بمناسبة العيد

تكفلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية - بمناسبة عيد الأضحى المبارك - بنفقات ترحيل 305  من السجناء وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

 يأتي ترحيل السجناء بعد أن قضوا فترة محكومياتهم في المؤسسات الإصلاحية والعقابية في الدولة في قضايا مختلفة وصدر ضدهم قرار قضائي بإبعادهم خارج الدولة وغير قادرين على تأمين تذاكر سفر للعودة إلى أوطانهم و ينتمون الى جنسيات مختلفة .

 وتم تنفيذ المشروع الإنساني بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية من خلال المؤسسات الإصلاحية والعقابية في الدولة .

 وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية .. إن المؤسسة تسعى من خلال هذا المشروع الدائم إلى تعزيز برامجها ومشاريعها على الساحة المحلية ودعم المحتاجين والفقراء من السجناء غير القادرين على شراء تذاكر سفر للعودة إلى بلدانهم والمساعدة في تأمين الرعاية والدعم لهذه الفئة ومنحهم الفرصة ليعودوا إلى أوطانهم ليلتئم شملهم مع عائلاتهم.

 وأوضح أن المشروع يأتي التزاما من المؤسسة بدورها الإنساني ولتحقيق الرسالة والأهداف التي أنشئت من أجلها عبر تقديم أي مساعدات ممكنة للمحتاجين سواء داخل أو خارج الدولة.

من جهتهم عبر المستفيدون من هذه اللفتة الإنسانية عن خالص شكرهم لهذه المبادرة الكريمة التي تنفذها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

 يذكر أن المؤسسة تكفلت خلال شهر يوليو الماضي - بمناسبة عيد الفطر المبارك - بترحيل / 250 / سجينا ومساعدتهم بتأمين تذاكر سفر للعودة إلى بلدانهم.
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