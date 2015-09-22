“غيبوبة” أحمد بدير ثاني أيام العيد على مسرح السلام‎

يفتتح الفنان فتوح أحمد، رئيس البيت الفني للمسرح في التاسعة مساء الجمعة المقبلة ثاني أيام العيد العرض المسرحي ” غيبوبة” للنجم أحمد بدير والمخرج شادي سرور،علي مسرح السلام بشارع القصر العيني.

وقال فتوح أحمد، إن “غيبوبة ” حققت نجاحًا غير مسبوقًا خلال فترة عرضها بالاسكندرية اضافة الي عدة جولات بعدد من المحافظات أبرزها أسوان والغربية.

“غيبوبة” حققت إيرادات تتخطي الـ 700 ألف جنيه خلال فترة عرضها لأكثر من شهرين لجمهور الإسكندرية .

غيبوبة” من انتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح، تأليف محمود الطوخي ،وإخراج شادي سرور، بطولة أحمد بدير ، ياسمين جمال ، أحمد الدمرداش، محمد جمعة، محمد الصاوي، فاطمة الكاشف ونجوم المسرح الحديث، ديكور د. محمد سعد ، موسيقى محمد حمدى رؤوف ، أزياء رباب البرنس .