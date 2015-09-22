أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

“غيبوبة” أحمد بدير ثاني أيام العيد على مسرح السلام‎

Google+ Print
“غيبوبة” أحمد بدير ثاني أيام العيد على مسرح السلام‎ “غيبوبة” أحمد بدير ثاني أيام العيد على مسرح السلام‎

يفتتح الفنان فتوح أحمد، رئيس البيت الفني للمسرح في التاسعة مساء الجمعة المقبلة ثاني أيام العيد العرض المسرحي ” غيبوبة” للنجم أحمد بدير والمخرج شادي سرور،علي مسرح السلام بشارع القصر العيني.

وقال فتوح أحمد،  إن “غيبوبة ” حققت نجاحًا غير مسبوقًا خلال فترة عرضها بالاسكندرية اضافة الي عدة جولات بعدد من المحافظات أبرزها أسوان والغربية.

“غيبوبة” حققت إيرادات تتخطي الـ 700 ألف جنيه خلال فترة عرضها لأكثر من شهرين لجمهور الإسكندرية .

غيبوبة” من انتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح، تأليف محمود الطوخي ،وإخراج شادي سرور، بطولة أحمد بدير ، ياسمين جمال ، أحمد الدمرداش، محمد جمعة، محمد الصاوي، فاطمة الكاشف ونجوم المسرح الحديث، ديكور د. محمد سعد ، موسيقى محمد حمدى رؤوف ، أزياء رباب البرنس .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا