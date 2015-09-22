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تنظيم داعش يعدم 10 أشخاص بينهم فتى بتهمة الـ"مثلية"

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تنظيم داعش يعدم 10 أشخاص بينهم فتى بتهمة الـ"مثلية" تنظيم داعش يعدم 10 أشخاص بينهم فتى بتهمة الـ"مثلية"
قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن تنظيم داعش قتل رميا بالرصاص تسعة رجال وفتى وسط البلاد وشمالها بتهمة المثلية الجنسية.

ونقل راديو "سوا" الأمريكى اليوم الثلاثاء، عن المرصد فى بيان قوله إن سبعة أشخاص من هؤلاء أعدموا فى ريف حمص الشمالى رميا بالرصاص، فى حين أعدم ثلاثة بريف حلب الشمالى أيضا.

وأظهر شريط مصور عملية إعدام جماعى بمنطقة الرستن فى ريف حمص الشمالى، حيث ظهر ستة أشخاص جاثين على ركبهم ويحيط بهم مجموعة من العناصر المسلحة التى أطلقت النار عليهم.

وأبلغت مصادر من المنطقة المرصد السورى أن الشخص السابع أعدم فى منطقة الزعفرانة بريف حمص الشمالى.

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مصر 365