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مقتل 27 من الميليشيات الحوثية فى تعز غربى اليمن

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مقتل 27 من الميليشيات الحوثية فى تعز غربى اليمن مقتل 27 من الميليشيات الحوثية فى تعز غربى اليمن
صرحت مصادر بالمقاومة الشعبية فى مدينة تعز غربى اليمن "المؤيدة للرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى" بأن 27 من ميليشيات الحوثيين وصالح قتلوا فى المعارك التى شهدتها جبهات القتال فى المحافظة، فيما أصيب 31 منهم .

وقالت المصادر فى تصريح لوكالة الانباء اليمنية التابعة للحكومة الشرعية أن 4 من عناصر المقاومة قتلوا فى المعارك وجرح 41 آخرون .

من ناحية أخرى قتل 8 مدنيين فى القصف العشوائى للميليشيات على الأحياء السكنية وجرح 12 آخرين من بينهم أطفال، وطال القصف أحياء المسبح وعصيفرة بالمحافظة .

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