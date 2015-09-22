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عمليات دهم ببرلين إثر شبهات بتجنيد مقاتلين لتنظيم داعش فى سوريا

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عمليات دهم ببرلين إثر شبهات بتجنيد مقاتلين لتنظيم داعش فى سوريا عمليات دهم ببرلين إثر شبهات بتجنيد مقاتلين لتنظيم داعش فى سوريا
أعلنت شرطة برلين الثلاثاء أنها تقوم بعمليات دهم فى ثمانية مواقع من العاصمة الألمانية من بينها مكاتب جمعية تابعة لمسجد، بناء على شبهات بالتحريض على القتال فى صفوف تنظيم الدولة الاسلامية فى سوريا.

واوضحت الشرطة فى بيان ان المداهمات بدأت فى الساعة "4:30 بتوقيت جرينتش" ومن بين الذين تستهدفهم مغربى فى ال51 من العمر يشتبه بسعيه لتجنيد مقاتلين للالتحاق بتنظيم الدولة الاسلامية فى سوريا، نافية ان يكون لديها معلومات عن مخططات لتنفيذ عمليات ارهابية فى المانيا.
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