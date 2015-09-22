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حاكم كاليفورنيا يطالب الرئاسة بإعلان حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات

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حاكم كاليفورنيا يطالب الرئاسة بإعلان حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات حاكم كاليفورنيا يطالب الرئاسة بإعلان حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات

حرائق الغابات

طالب جيرى براون، حاكم ولاية كاليفورنيا، السلطات الفيدرالية الأمريكية بإصدار إعلان رئاسى لحالة الطوارئ بالولاية، فى محاولة لتوفير الأموال الفيدرالية اللازمة للتعامل مع حرائق الغابات التى سجلت معدلات لم تشهدها كاليفورنيا على مدى تاريخها.

 وقال براون، فى تصريحات صحفية، إنه أرسل خطابا إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما، موضحًا أن حرائق الغابات التى اندلعت فى ولاية كاليفورنيا قبل 10 أيام أتت حتى الآن على أكثر من 117 ميلًا مربعًا من الأراضى وإجلاء اكثر من 19 ألف شخص من منازلهم.

وأضاف أن الحرائق أدت إلى تدمير أكثر من ألف منزل، مشيرًا إلى أن عدد المنازل من المرجح أن يرتفع مع استمرار أعمال الإحصاء التى تجريها سلطات الولاية فى منطقة ليك كاونتى الواقعة على بعد 90 ميلًا شمال مدينة سان فرانسيسكو.

وأوضح أن هناك منازل أخرى تعانى من انقطاع التيار الكهربائى، فى حين يوجد الآلاف فى حاجة إلى مأوى بعد أن تعرضت منازلهم إلى دمار شامل.

وأعلنت سلطات الولاية، أن التحدى الأكبر الآن هو عدم وجود فنادق تكفى لاستيعاب المتضررين من الحرائق.

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