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الأرصاد : الطقس مائل للحرارة على شمال البلاد والعظمى بالقاهرة 37

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الأرصاد : الطقس مائل للحرارة على شمال البلاد والعظمى بالقاهرة 37 الأرصاد : الطقس مائل للحرارة على شمال البلاد والعظمى بالقاهرة 37

الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حار على القاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا معتدل ليلًا.

 وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على غرب البلاد والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما حالة البحر المتوسط فهو مضطرب غربا، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدله إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 24 37

الإسكندرية 20 35
> مطروح 21 33
> بورسعيد 25 33
> دمياط 25 33
> بلطيم 24 36
> الإسماعيلية 25 38
> السويس 25 38
> العريش 23 35
> نخل 19 33
> طابا 20 34
> الطور 28 37
> مرسى علم 25 37
> الغردقة 26 38
> شرم الشيخ 28 36
> رفح 22 33
> كاترين 18 30
> سيوة 20 36
> المنيا 22 37
> الفيوم 24 37
> رأس سدر 24 38
> أبوسمبل 28 40
> وسط الدلتا 24 37
> أسيوط 23 37
> سوهاج 25 38
> الأقصر 25 38
> أسوان 27 40
> شلاتين 27 37
> حلايب 28 35
> الوادى الجديد 26 39
> قنا 25 38
> نويبع 27 36
> السلوم 22 33.

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