حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المصانع الكبرى بأكتوبر

قررت نيابة أكتوبر حبس 4 أشخاص لقيامهم بتشكيل عصابى يقوم بأعمال سرقة "مواسير" المصانع الكبرى بدائرة قسم ثان أكتوبر، عن طريق تقطيعها وتحميلها على سيارات وتصريفها لتجار الخردة، 4 أيام لحين ورود تحريات المباحث.

كانت معلومات قد وردت للواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، بتمكن العميد رأفت الحوانى، مأمور قسم ثان أكتوبر، بتحديد هوية 4 أشخاص عاطلين يستهدفون منطقة المصانع ليلاً ويقومون بسرقة كابلات ومواسير وبيعها لتجار الخردة، وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهم متلبسين بأعمال سرقة أحد مصانع بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، واعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا لسرقة المصانع الكبرى، بأكتوبر، وبيعها لتجار الخردة، تحرر محضر للمتهمين، وأخطر اللواء طارق نصر وتولت النيابة التحقيقات.