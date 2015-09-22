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مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حوادث طرق متفرقة بكفر الشيخ

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مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حوادث طرق متفرقة بكفر الشيخ مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حوادث طرق متفرقة بكفر الشيخ
لقى مواطن مصرعه وأصيب 7 آخرين فى متفرقة شهدتها طرق وقرى محافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين وجثة المتوفى لمستشفى كفر الشيخ العام وتحررت المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

ولقى شخص مصرعه فى حادث تصادم بين سيارتين على طريق بيلا ابشان بالقرب من الكوبرى الصغير كما أصيب 3 فى حادث تصادم بين سيارتين على طريق سد خميس الزينى بسيدى سالم وتم نقل المصابين لمستشفى سيدى سالم المركزى.

وأصيب اثنان بإصابات متفرقة فى مشاجرة بين طرفى بعزبة عثمان بالطايفة، كما أصيب شخص صدمته سيارة بقرية شابه وتم نقله لمستشفى دسوق العام، وأصيب شخص صدمته سيارة أمام بورصة الأسماك على رافد الطريق الدولى الساحلى ونقلته سيارة الإسعاف لمستشفى الرياض المركزى.

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مصر 365

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