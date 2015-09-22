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الفستق يقلل الإصابة بالسكر ويحسن استجابة الجسم للأنسولين

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الفستق يقلل الإصابة بالسكر ويحسن استجابة الجسم للأنسولين الفستق يقلل الإصابة بالسكر ويحسن استجابة الجسم للأنسولين
أكدت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى "Newsmax Health"، أن تناول الفستق قد يساعد فى تغيير مسار دفة الإصابة بمرض السكر، ويحسن من استجابة الجسم للأنسولين.

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن الأشخاص الذين هم بمرحلة ما قبل السكر لديهم مستويات السكر فى الدم أعلى من المعتاد ولكن ليسوا مصابين بمرض السكر، لكن 15-30% منهم قد يصابون بالسكر خلال خمس سنوات.

ووجد الباحثون خلال الدراسة الحديثة التى شملت أكثر من 1000 شخص، أن الأشخاص فى مرحلة مقدمات مرض السكر الذين تناولوا حوالى حفنة من الفستق يوميًا، قد تحسنت لديهم مستويات السكر فى الدم، كما تحسنت معالجة الجسم للأنسولين والجلوكوز، وانخفضت بعض علامات الالتهاب بشكل كبير.

ووجدت العديد من الدراسات السابقة دليلاً مشجعًا على أن تناول المكسرات وخصوصًا الفستق قد يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب وخفض الكولسترول.

وأضاف الباحثون أن الفستق يعزز الطاقة لكنه يتميز بانخفاض السعرات الحرارية، لذلك يمكن دمجه ضمن النظام الغذائى اليومى.

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مصر 365