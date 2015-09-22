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الفلفل الأسود يحرق الدهون ويظبط المزاج ويقوى المناعة

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الفلفل الأسود يحرق الدهون ويظبط المزاج ويقوى المناعة الفلفل الأسود يحرق الدهون ويظبط المزاج ويقوى المناعة
كشفت تقرير نشر مؤخرًا بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى عن أن الفلفل الأسود له فوائد مثيرة للغاية فى حرق الزائدة بالجسم والمساهمة فى التخلص من الوزن المفرط، وكما يتمتع بفوائد رائعة للغاية فى تحسين المزاج وتعزيز عملية الهضم وأيضًا تحسين وظائف المخ وتقوية المناعة، وذلك حسب العديد من الدراسات والأبحاث الطبية التى نشرت مؤخرًا.

وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة نشرت بالمجلة الطبية "Journal of Agricultural and Food Chemistry" أن الفلفل الأسود يحد من تراكم الدهون بالجسم، نظرًا لاحتوائه على إحدى المواد الفعالة الرائعة، وتعرف باسم "piperine" وهى تحدٍ من تكوين خلايا دهنية جديدة، وكما أنها تقلل من مستويات الدهون بالدم، بالإضافة إلى خواصها الرائعة المضادة للأكسدة، وكشفت أبحاث أخرى عن أن الأطعمة الحريفة تساهم تعزيز نظام الميتابوليزم أو التمثيل الغذائى بنسبة 8%.

وأخيرًا تؤكد العديد من الأبحاث على الخواص الرائعة للفلفل فى تحسين المزاج، حيث أشارت دراسة نشرت بالدورية الطبية " Food and Chemical Toxicology" إلى أن الفلفل الأسود يعتبر مضادًا طبيعيا للاكتئاب، حيث يرفع مستويات الموصل العصبى "سيروتونين".

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مصر 365

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