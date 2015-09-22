لو عاوز تنام اسكن جنب جنينة أو بحر.. الاقتراب من الطبيعة يحسن نوعية النوم

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة نشرت مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، حيث أفادت أن الاقتراب والعيش فى الطبيعة قد يحسن من نوعية النوم.

ووجد الباحثون أن كبار السن ينامون بصورة صحية وعلى نحو سليم إذا كانوا يعيشون فى مناطق طبيعية، مثل الشواطئ والحدائق، وفقًا للدراسة التى نشرت فى عدد سبتمبر من مجلة الطب الوقائى.

وقالت مؤلفة الدراسة ديانا جريكسباى، أستاذة علم الحركة وصحة المجتمع فى جامعة إلينوى، إن الدراسات تشير إلى أن عدم كفاية النوم يرتبط مع انخفاض الصحة النفسية والجسدية، وانخفاض وظيفة الإدراك وزيادة فرص الإصابة بالسمنة.

وأظهرت هذه الدراسة الجديدة أن التعرض للبيئة الطبيعية قد يساعد الناس على الحصول على النوم الجيد الذى يحتاجون إليه لتعزيز الصحة العامة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 255000 بالغ فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، حول جودة النوم.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين قالوا إنهم ينامون بشكل سيئ خلال 21 إلى 29 ليلة خلال الشهر، كانوا يعيشون بعيداً عن المساحات الخضراء أو المناطق الطبيعية.

وعلى النحو الآخر، وجد الباحثون أن الذين يعيشون بالقرب من المتنزهات والمناطق الطبيعية يرتفع لديهم مستويات النشاط البدنى والذى يمكن أن يساعدهم على النوم بشكل أفضل.