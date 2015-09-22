أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو عاوز تنام اسكن جنب جنينة أو بحر.. الاقتراب من الطبيعة يحسن نوعية النوم

Google+ Print
لو عاوز تنام اسكن جنب جنينة أو بحر.. الاقتراب من الطبيعة يحسن نوعية النوم لو عاوز تنام اسكن جنب جنينة أو بحر.. الاقتراب من الطبيعة يحسن نوعية النوم
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة نشرت مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، حيث أفادت أن الاقتراب والعيش فى الطبيعة قد يحسن من نوعية النوم.

ووجد الباحثون أن كبار السن ينامون بصورة صحية وعلى نحو سليم إذا كانوا يعيشون فى مناطق طبيعية، مثل الشواطئ والحدائق، وفقًا للدراسة التى نشرت فى عدد سبتمبر من مجلة الطب الوقائى.

وقالت مؤلفة الدراسة ديانا جريكسباى، أستاذة علم الحركة وصحة المجتمع فى جامعة إلينوى، إن الدراسات تشير إلى أن عدم كفاية النوم يرتبط مع انخفاض الصحة النفسية والجسدية، وانخفاض وظيفة الإدراك وزيادة فرص الإصابة بالسمنة.

وأظهرت هذه الدراسة الجديدة أن التعرض للبيئة الطبيعية قد يساعد الناس على الحصول على النوم الجيد الذى يحتاجون إليه لتعزيز الصحة العامة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 255000 بالغ فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، حول جودة النوم.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين قالوا إنهم ينامون بشكل سيئ خلال 21 إلى 29 ليلة خلال الشهر، كانوا يعيشون بعيداً عن المساحات الخضراء أو المناطق الطبيعية.

وعلى النحو الآخر، وجد الباحثون أن الذين يعيشون بالقرب من المتنزهات والمناطق الطبيعية يرتفع لديهم مستويات النشاط البدنى والذى يمكن أن يساعدهم على النوم بشكل أفضل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365