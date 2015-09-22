"خسرتي" جديد هند زيادي بعد "أكس فاكتور"

تستعد الفنانة المغربية الشابة هند زيادي لإصدار أغنية جديدة، تحمل عنوان "خسرتي" ، حسب ما أعلنت عنه على حسابها في "الانستغرام".



واختارت هند اللهجة المغربية لتبدأ بها أولى خطوات مسيرتها الفنية.

وكان الجمهور العربي قد تعرّف على هند زيادي، خلال مشاركتها المتميزة في برنامج "أكس فاكتور"، ووصولها إلى النهائيات ضمن فريق الفنانة اللبنانية اليسا.

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