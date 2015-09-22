ما هي استعدادات أسماء المنور لعيد الأضحى؟

نشرت الفنانة المغربية أسماء المنور، على "الفيس بوك"، صورتين تجمعها بابنها الصغير "آدم"، وهما بأحد الأماكن التي تباع فيها أكباش العيد، وبدت أسماء وهي تقف أمام كمية كبيرة من الفحم الخشبي "الفاخر".

وعلقت أسماء على الصور قائلةً: "مول الفاخر قال ليا معرفتش أختي أسما هاذ العام واش نبيع الفاخر أو الأدوات المدرسية كان متردد، المهم أحيي الشباب النشيط في مواسم الخير تبارك الله عليهم وفي الحركة بركة، عواشركم مبروكة".

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