كايتلين جينر تتألم جسدياً وترفض زواج المثليين فكرياً

كشف موقع "رادار أونلاين" أن نجمة تلفزيون الواقع Caitlyn Jenner تشعر بالألم، ورغم ذلك هي سعيدة على ما آلت إليه اليوم بعد تحوّلها من ذكر الى أنثى، مع أنها تجد أن العمليات عبارة عن جحيم إجتاح جسدها، دفعت ثمنه الملايين.

Jenner، إضافة الى آلام الجراحات العضوية، غالبا ما تشكو من الألم حول وجهها والأذنين جرّاء عملية شدّ الوجه، ولكن يقول الأطباء إنه يجب عليها أن تكون صبورة، إذ أن عملية التعافي تأخذ بعض الوقت.

وبينما تكشف نجمة الواقع Caitlyn البالغة من العمر 65 عاماً، للمقرّبين منها أنها لا تشعر بالندم، مع أنها تتألم وتأخذ حاليا المسكّنات حتى تتعافى، إلا أن هذه القوة الغريبة والجريئة أيضاً، رافقها إعلان هام، وهو رفضها لفكرة زواج المثليين، أثناء حوارها مع المذيعة الأميركية المثلية Ellen DeGeneres .

هذا الإعتراف صدم Ellen متعجبة من رفض Jenner هي بالذات للفكرة، رغم معاناتها منها مع المجتمع عندما خضعت لعملية تحويل جنسي قبل أشهر.