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"كارينا كابور" تحتفل بعيد ميلادها في قصر باتودي

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الإثنين 21-09-2015 23:09

"قصر باتودي" الذي تقام فيه مناسبات الزواج وأعياد الميلاد وذكرى الزواج لكبار الشخصيات والنجوم، كان مكان احتفال النجمة البولوودية كارينا كابور هذا العام بعيد ميلادها الـ35 .

حضر الإحتفال الذي أقيم في 21 سبتمبر، سيف علي خان زوج كابور وشقيقتها كاريشما كابور وصديقاتها المقرّبات.

صور حفل عيد الميلاد نشرتها كارينا عبر حسابها الخاص على انستقرام، وبدت في إحدى الصور بفستانها الأسود القصير وهي تتناول قطعة من قالب الحلوى في الوقت الذي كانت إحدى صديقاتها تقبّلها على وجنتها، وأخريات يعانقن صاحبة العيد.

"كارينا كابور" لا تزال في إطار التحضير لفيلمها السينمائي الجديد "Ki and Ka" للمخرج أر. بالكي، والذي ستلعب فيه دور البطولة إلى جانب أرجون كابور، حيث تجسّد فيه شخصيّة المرأة العاملة الطموحة التي تقع في مشاكل مع مع زوجها .

 

 

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