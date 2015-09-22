عبد الله الرويشد يصوّر أغنية "ما صدق خبر" في الهند

انتهى الفنان عبد الله الرويشد من تصوير أحدث أغنياته مع الممثلة الهندية شروتي إيير، والتي تحمل اسم "ما صدق خبر"، وهي من كلمات الشاعر خالد المريخي وألحان الموسيقار طلال وإخراج علاء الأنصاري، الذي اختار مواقع التصوير في الهند.

وتضمن الكليب حشد مجموعات من الراقصين والراقصات تجاوز عددهم ثلاثمائة شخص، ظهروا بأزياء صُمّمت خصيصاً للكليب.

أما بالنسبة لديكورات الكليب، فكانت عبارة عن قصر فخم تمّ تشييده خصيصاً لتصوير الأغنية، وقد بدأت قناة "يوتيوب" التابعة لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات عرض الأغنية التي شدا بها سفير الأغنية العربية عبد الله الرويشد والتي وزّعها المايسترو حسام كامل.

وعن اختيار بلد الهند للتصوير، يقول المخرج علاء الأنصاري: "لقد سمعت الأغنية مرّات ومرّات، وفي كل نغمة وكل جملة موسيقية كنت أسمع صوت الهند تنادينا لتصوير الكليب فيها، ولم يكن ممكناً أن نشيّد ديكورات هندية مزيّفة في أي بلد عربي، فالمطلوب كان الهند بكاملها، بروحها بشخوصها، براقصيها وراقصاتها. وكان اللحن الذي وضعه الموسيقار المبدع طلال، يقول إما في الهند وإما لا تصوير".

ويضيف الأنصاري قائلاً: "من أجل الأغنية قمنا ببناء ديكورات كبيرة، وتحضير مجموعة من الإستعراضات المميزة، مع كبير المصممين الهنود فيشنو ديفا، وهو أحد الذين صمموا أكبر استعراضات السينما الهندية. وشاركت الممثلة والمغنية الشهيرة شروتي إيير بدور الزوجة، والمغنية التي شاركت عبد الله الرويشد بالغناء، ولعبت الممثلة الهندية القديرة ليلي باتيل دور الأم، وهي ممثلة من أشهر ممثلات السينما الهندية".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا ليس التعاون الأول بين الرويشد والأنصاري، حيث سبق للأنصاري أن صوّر 8 أغنيات من ألبوم الرويشد الجديد على أسلوب الجلسة، وأغنية تاسعة في تركيا، بالإضافة إلى هذه الأغنية.

كما أن جميع الأغنيات هي من ألحان طلال، وستطلق شركة "روتانا" ألبوم الرويشد قريباً، كما سيتم تصوير سهرة خاصة مع الفنان عبد الله الرويشد، لتكون بمثابة إحتفالية خاصة للألبوم وستكون بعنوان "ليلة عمر مع طلال".

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