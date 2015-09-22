لبنانية تحصد لقب ملكة جمال بروكسل

حصلت الشابة اللبنانية البلجيكية إليزابيت عساف على لقب ملكة جمال بروكسل.

وقد تم تتويج عساف في احتفال جرى ليلة السبت في فندق بلازا بالعاصمة البلجيكية، وتسابقت فيه على اللقب 12 متبارية.

أليزابيت عساف تبلغ من العمر 18 عاماً وهي تدرس التعليم، وستشارك في 3 تشرين الأول المقبل في مسابقة أخرى لتحديد ما إذا كانت ستتأهل للمشاركة في مسابقة ملكة جمال بلجيكا 2016.

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