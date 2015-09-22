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أين يقضي النجوم عطلة عيد الأضحى؟

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أين يقضي النجوم عطلة عيد الأضحى؟ أين يقضي النجوم عطلة عيد الأضحى؟

الثلاثاء 22-09-2015 02:55

تختلف عادات الفنانين في قضاء أيام عيد الأضحى، فبعضهم يقضيها مع أسرتهم في القاهرة، والبعض الأخر يفضل السفر خارج القاهرة خصوصاً وأن العام الدراسي يعقب إجازة عيد الأضحى هذا العام، فسيكون عيد الأضحى الفرصة الأخيرة لهم.
في البداية، تقول الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى أن ابنتها منه شلبي تقضي هذا العيد في القاهرة على أن تسافر إلى والدها بعد العيد، وأوضحت زيري إنها لا تخرج من المنزل في العيد بسبب وجود زحمة خانقة في الشوارع.
من ناحيتها، قالت رانيا يوسف إنها تقضي فرصة العيد في القاهرة خصوصاً وإنها اعتادت أن تذبح الأضحية ومن ثم تقضي وقتاً مع زوجها وبناتها، موضحة أنها تستعد خلال أيام العيد لاستقبال العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى ارتباطاتها بتصوير بعض الأعمال، ما يمنعها من السفر خارج القاهرة لقضاء العطلة.

أما الفنانة وفاء عامر، فستقضي أيام العيد في ، حيث إنها سافرت لأداء فريضة الحج برفقة زوجها المنتج محمد فوزي ووالدتها، وبمجرد عودتها ستكمل تصوير الجزء الثالث من مسلسلها "شطرنج".

بدوره، سيقضي الممثل مصطفى شعبان العيد في السعودية، على أن يعود للتحضير مسلسله التلفزيوني الذي سيخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل.

أما الفنان عادل إمام، فقال إنه سيقضي أيام العيد في القاهرة مع زوجته وأبنائه وأحفاده، خصوصاً وإنه ما لبث أن عاد من الساحل الشمالي مؤخراً.

ويقضي الفنان يومين من أيام عيد الأضحى في قرية موسى كوست بالساحل الشمالي لارتباطه بإقامة حفل هناك.

 

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