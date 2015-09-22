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"المصريين الأحرار": تعديل الدستور يعيدنا لنقطة الصفر ويؤدى لعدم الاستقرار

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"المصريين الأحرار": تعديل الدستور يعيدنا لنقطة الصفر ويؤدى لعدم الاستقرار "المصريين الأحرار": تعديل الدستور يعيدنا لنقطة الصفر ويؤدى لعدم الاستقرار
قال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن هناك صعوبة شديدة فى عملية تعديل الدستور الآن، موضحا: "التعديل سيؤدى بنا لإقامة استفتاء لإقرار التعديلات الدستور وبالتالى سنعود لنقطة الصفر".

وأضاف "وجيه" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الأجندة التشريعية للبرلمان مزدحمة بالفعل بسبب تعطل البرلمان، مشددا: "وبالتالى كل هذا الحديث عن تعديل الدستور سيؤدى لحالة من عدم الاستقرار لا تفيد البلاد".


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