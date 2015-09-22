بعثة التضامن: توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الحجاج من مكة إلى عرفات

أكد أيمن عبد الموجود، مدير المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة،، توفير 220 أتوبيسا لنقل الحجاج، مع وجود 10 أتوبيسات احتياطى لمواجهة أى عطل فى الأتوبيسات الرئيسية، بالتعاقد مع شركة النقل الجماعى السعودية.

وتبدأ بعثة حج التضامن الاجتماعى، اليوم، فى تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية من مكة المكرمة إلى عرفات، بداية من الساعة 10 إلى الرابعة عصراً.

وأضاف "عبد الموجود"، حسب بيان اليوم، أن بعثة حج الجمعيات الأهلية ستتسلم اليوم 5 مكاتب من المطوفين السعوديين، وسيتم تسليمها لمشرفى حجاج الجمعيات، مشيراً إلى أن المخيمات المخصصة للحجاج جميعها مخيمات ألمانية ومزودة بأجهزة تكييفات.

وأشار "عبد الموجود" إلى أن بعثة حج الجمعيات الأهلية طالبت بزيادة فى عدد التكييفات لتلاشى ما حدث من العام الماضى من قلة عدد التكييفات فى المخيمات، من أجل مواجهة الموجة الحارة وعدم تأثر الحجاج بها، مؤكداً أنه سيتم توفير صيانة دورية للتكييفات بالمخيمات، وذلك من خلال توفير فنى تكييفات وفنى كهرباء بكل مخيم.