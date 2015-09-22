الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى فى القاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والتى قد تمتد إلى الوجه البحرى والقاهرة ومناطق من جنوب الصعيد، كما أن الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

> القاهرة العظمى 37 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 20، وأسوان العظمى 40 والصغرى 27.

شبكةعيونالإخبارية

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