أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى فى القاهرة 37 درجة

Google+ Print
الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى فى القاهرة 37 درجة الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى فى القاهرة 37 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والتى قد تمتد إلى الوجه البحرى والقاهرة ومناطق من جنوب الصعيد، كما أن الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:


>

القاهرة

العظمى 37 والصغرى 24،

والإسكندرية

العظمى 35 والصغرى 20،

وأسوان

العظمى 40 والصغرى 27.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365