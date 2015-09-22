مرشح بالوداى الجديد: سأطالب بتشريعات جديدة لتفعيل الاستثمار بالمحافظة

قال المرشح المستقل عربى كامل يمانى عن دائرة الداخلة بالوادى الجديد، إنه سيطرح عدة مطالب حال فوزه فى الانتخابات البرلمانية تتضمن سن تشريعات قانونية فاعلة لتفعيل منظومة الاستثمار بمركز الداخلة والاستفادة من مقوماتها الهائلة، خاصة فى مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضى بجانب طرح رؤية شاملة للتغلب على معوقات الاستثمار على أرض المحافظة فى ظل احتواء الوادى الجديد على كنوز طبيعية لم تستغل حتى الآن، والعمل على تحقيق الاستفادة الكاملة من منطقة شرق العوينات ليعود أثرها على أبناء مركز الداخلة والفرافرة وبلاط وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين من تلك المشروعات العملاقة.

وأضاف يمانى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن معوقات الاستثمار تتمثل فى جمود التشريعات المنظمة لها على مدار العقود الماضية، وهو ما أصبح يمثل عبئا على الجهاز التنفيذى والمستثمر، الأمر الذى يحتم تغيير تلك التشريعات وبحث إمكانية وضع قوانين جديدة تتناسب مع طبيعة وإمكانية إنشاء المشروعات وإنهاء اجراءاته بطريقة لا مركزية من خلال الجهاز التنفيذى بالمحافظة، ومنح كل الصلاحيات للمحافظة لإنهاء تلك الإجراءات المستندية بما يضمن نجاح تنفيذ المشروع .